尾張徳川家ゆかりのひな段飾りを紹介する特別展が、名古屋の徳川美術館で開かれています。高さ2メートル・幅7メートルと迫力のある豪華なひな壇飾り。会場には、明治から昭和の尾張徳川家3世代の夫人らが愛用したひな人形や道具などが展示されています。今回初公開されたひな人形、尾張の旧家に嫁いだ豊島知子さんから寄贈されたもので、衣装を含めすべてが木彫りで、ふっくらとした顔立ちが特徴です。訪れた