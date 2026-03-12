中国の茶系飲料チェーン「覇王茶姫」がこのほど、2026年第2四半期に韓国1号店を開業すると発表しました。韓国は同社にとって8番目の海外市場となります。1号店はソウルの主要ビジネスエリアである江南（カンナム）に出店する予定です。さらに、同社は同時期に2店舗を追加出店する計画で、ソウル・龍山（ヨンサン）の商業施設「アイパークモール」と、学生街の新村（シンチョン）を候補地としています。同社は2017年に雲南省で設立