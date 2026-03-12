Snow Manの佐久間大介さんは3月12日、自身のInstagramを更新。主演映画『スペシャルズ』のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐久間大介のスペシャルな映画オフショット「年齢バラバラなのに仲良し」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット」「off shot 3」とつづり、3枚の写真を投稿。俳優の椎名桔平さん、小沢仁志さん、青柳翔さん、韓国の男性アイドルグループ・NCTの中本悠太さんとのオフショットです