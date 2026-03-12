12日にNetflixで放送された『ワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドドミニカ共和国−ベネズエラ』で解説を務めた森繁和氏と高橋尚成氏が、準々決勝で侍ジャパンが対戦するベネズエラについて言及した。プールDの1位・2位を決める戦いとなったドミニカ共和国−ベネズエラは、序盤から激しい点の取り合いとなり、ドミニカが7−5で勝利し、ドミニカがプールDの1位、敗れたベネズエラがプールDの2位となった。これで