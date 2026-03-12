東京ディズニーランドは、4月15日（水）から、開園43周年を記念したグッズを発売する。【写真】ピンクの水玉ワンピのミニーも！43周年記念グッズ一覧■ポップでカラフルなデザイン今回登場するのは、ディズニーアニメーションのキャラクター（トゥーン）たちが住む、とびっきりハッピーな街「トゥーンタウン」をモチーフにしたグッズ。「トゥーンタウン」でかつて運行されていた、路面電車型のアトラクション“ジョリート