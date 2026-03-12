福岡県は12日、県内の定点医療機関から報告された2〜8日のインフルエンザの感染者数が、前週比0・78倍の2390人だったと発表した。1医療機関当たりは19・59人。3週連続で減ったものの、県は警報レベルを維持している。新型コロナウイルスの感染者は前週比1・29倍の58人だった。