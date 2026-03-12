元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇し、巨大なからあげ棒に食欲を見せつけた。【全身ショット】ママになっても…スタイル抜群な松村沙友理あす13日から全国のセブン‐イレブンにて発売されるHappyくじ『セブン‐イレブン』は、からあげ棒や「セブンプレミアムゴールド」シリーズなど、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズが当たる。松