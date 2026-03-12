◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア9─1メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）イタリアの主将ビニー・パスクアンティノ内野手（28）が11日（日本時間12日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、メキシコ戦に「4番・一塁」で先発出場。大会史上初となる1試合3本塁打を放ち、イタリアの4戦全勝での突破に貢献した。昨季ロイヤルズで32発を放った強打者で、イタリア代表の中心