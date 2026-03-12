◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国7―5ベネズエラ（2026年3月11日フロリダ州マイアミ）侍ジャパンのメンバーが準々決勝で対戦する可能性のあった両チームの全勝対決を現地で視察した。ドミニカ共和国とベネズエラの対戦をコーチ全員と吉田正尚、佐藤輝明、伊藤大海、大勢、高橋宏斗らナインが観戦。大観衆が熱狂する観客席で、グラウンドに鋭い視線を向けた。侍ジャパンは10日の東京ドームでのチェコ戦後、そ