日本ハムは１２日、前ハイポイント・ロッカーズ（米独立リーグ）で台湾代表のライル・リン捕手（２８）と契約合意に達したと発表した。背番号は「３８」。リンは、ＷＢＣ台湾代表として、６日の日本戦に「８番・捕手」で先発出場していた。２４年のプレミア１２の決勝では侍の巨人・戸郷から先制本塁打を放っていた。リンは「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイタ