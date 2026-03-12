◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）楽天は、ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して加入した伊藤光捕手がオープン戦で初めてスタメンマスクをかぶる。西口直人投手が先発する。楽天のスタメンは以下の通り。１（二）小深田２（左）ゴンザレス３（三）黒川４（右）マッカスカー５（一）鈴木６（中）中島７（指）浅村８（遊）宗山９（捕）伊藤光投手西口