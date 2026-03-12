◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国が４本塁打を放って逃げ切り、１位通過を決めた。準々決勝は１３日（日本時間１４日）に韓国と戦う。負けたベネズエラは１４日（同１５日）に日本と戦う。試合前から球場内外で両チームのファンがお祭り騒ぎになって盛り上がっていた一戦。先取点を