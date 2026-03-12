昨年９月に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が息子と撮影したプリクラを公開した。１２日までに自身のインスタグラムを更新した萩野。「前に、たまたま行ったカフェで出会って仲良くなってそれ以来に会って、ランチ行って平成プリ！ママ友できて嬉しい〜姫と小悪魔、ＬＡＤＹＢＹＴＯＫＹＯエモすぎる…それを息子達と撮れたのもエモい…でも子供抱えてのプリクラは大変すぎてひと運動した気分でした。笑」と