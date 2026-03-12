女性アイドルグループ「ＤｅｖｉｌＡＮＴＨＥＭ．」の竹越くるみが１２日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）に３度目のゲスト出演を果たした。過去の出演時には「『ラヴィット！』史上最もフォロワーの少ない私…」と自虐的に語っていたが、冒頭で「（昨年６月に）初めて出演した時に４００人近くフォロワーが増えて、前回（昨年１２月に）出た時には何と８０人増えました」と喜びの報告。ＭＣの麒麟・川島明か