【モデルプレス＝2026/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）がブランドアンバサダーを務めるセルフケアブランドが12日より新CMを公開。CM曲に木全翔也＆金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろしの楽曲『Breezy Love』が決定した。【写真】JO1メンバー、サプライズに照れ◆JO1、木全翔也＆金城碧海が手掛けた楽曲が新CM曲に今回の新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は新コンセプト「理想の髪の正体は