【モデルプレス＝2026/03/12】櫻坂46の森田ひかるが3月12日、都内で開催された「Pokemon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」（※1つ目の「e」はアキュートアクセント付き）に、お笑いコンビ・マユリカの阪本、中谷とともに出席。自身がリラックスするために行っていることを明かした。【写真】24歳櫻坂46人気メン、“ポケモン風”ショーパンコーデで美脚スラリ◆森田ひかる、リラックス法明かす森田は「ポケット