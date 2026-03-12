【女子旅プレス＝2026/03/12】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を、2026年3月18日（水）から9月6日（日）まで開催。連動して、館内のレストランとカフェでは、物語のはじまりであるホグワーツ入学の名場面をテーマにした限定フード＆スイーツを展開する。【写真