松村沙友理 元乃木坂46の松村沙友理が12日、都内で行われた「Happyくじ『セブン-イレブン』商品発表会」に出席。出産後初の公の場となり松村は「第一子を無事に出産しました！“さゆりんご”、“ママりんご”になりました！すごくハッピー」と笑顔で生報告。さらに「うちの子、すごい笑ってくれるんです。いつもハッピーをもらいつつ、この子はアイドルの素質があるなって」と溺愛っぷりを見せた。「Happyくじ」は