【新華社慶陽3月12日】中国の春節（旧正月）連休（今年は2月15〜23日）期間中、甘粛省慶陽市環県では「村播」（農村発のライブコマース）ブームが巻き起こった。帰省した人々は、スマートフォンが今や地元農家の「新たな農具」になっていることに気付いた。人々は方言によるショート動画やライブ配信を通じて、自ら育てた雑穀や野菜、果物などの特産品を売り込んでいる。荘子峁（そうしぼう）は同県洪徳鎮耿塬畔村