自衛隊出身のお笑い芸人・やす子（27）が10日、自身のXを更新。5日間の予備自衛官の招集訓練を終え、帰宅したことを報告した。【動画】「ただいまー!!」 5日間の予備自衛官の招集訓練を終えたやす子やす子は「5日間の予備自衛官 招集訓練終わり帰宅しました〜!!」と報告。「アビシー!!ただいまー!!マイスーパーエンジェルゴッドキューティーボーイ!!」と、布団の上で愛猫・アビシくんと戯れるリラックスした動画を投稿している