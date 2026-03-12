ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの澤本夏輝の1stフォトエッセイ『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』が、3月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.0万部を売り上げ、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では自身初の1位を獲得した。【中面カット】かっこいい…写真集でさまざまな表情をみせた澤本夏輝本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヵ月連続で刊行する企画「