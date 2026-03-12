昨年１２月に結婚と妊娠を同時発表した元乃木坂４６のタレント・松村沙友理が１２日、都内で行われた、Ｈａｐｐｙくじ「セブン‐イレブン」の商品発表会に出席。第１子出産を生報告した。今回発表されたＨａｐｐｙくじは、からあげ棒などをはじめ、セブン−の人気商品を模したグッズが当たる。松村は、乃木坂時代に生田絵梨花と派生ユニット「からあげ姉妹」として活動していたため今回のイベントにキャスティングされた。実