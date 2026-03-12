パパ友らの詐欺グループがわざと事故を起こし、保険金をだまし取った疑いなどで逮捕されました。小柳栄治容疑者（56）ら4人は、わざと車の事故を起こして保険金およそ667万円を騙し取った疑い、松田颯容疑者（26）ら4人も、事故を起こして保険金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。8人はパパ友や学生時代の同級生などで、小柳容疑者が「もうけ話があるからやらないか」と勧誘していました。小柳容疑者はグループの指示役で