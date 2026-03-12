衆院予算委に臨む松本文科相。下は高市首相＝12日午前高市早苗首相は12日の衆院予算委員会で、週刊文春電子版に既婚女性との不倫が報じられた松本洋平文部科学相の更迭を否定した。「仕事でしっかり返してほしい。一生懸命に職責を果たしていただきたい」と述べた。松本氏は「これからも全力を尽くしたい」と語り、自ら辞任する考えはないとした。中道改革連合の早稲田夕季氏への答弁。松本氏は「多くの皆さまにご迷惑をおかけ