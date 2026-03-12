「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）西三段目６３枚目の光武蔵（武蔵川）が醍醐山（伊勢ノ海）と対戦。寄り切って２勝１敗とした。醍醐山は１勝２敗。叔父である師匠の武蔵川親方（元横綱武蔵丸）と同じ突き押しを武器とする２０歳。立ち合いか突いて出たが、空振りする形でもろ差しを許した。後退しながら何とかふりほどき、左四つの形でがっぷり四つに。相手の投げを受けながらまわしは離さず、体