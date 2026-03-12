【ワシントン＝阿部真司】イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる空爆について、米紙ニューヨーク・タイムズは１１日、米軍が予備調査で、米軍の過失による誤爆だったと結論づけたと報じた。古い地図データを使ったことが主因だという。報道によると、米中央軍は国防総省傘下の情報機関「国防情報局（ＤＩＡ）」から提供された地図データに基づき攻撃目標を特定したが、データで