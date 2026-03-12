コベントリーのMF坂元達裕が11日、ホームでのチャンピオンシップ(イングランド2部)第37節プレストン戦(○3-0)で2試合連続ゴールを挙げた。スタメン出場した坂元は0-0の前半17分、ペナルティエリア手前でDFのクリアボールを拾うと、すかさず左足でシュート。相手に当たり、GKの逆を突く形でゴール左に吸い込まれた。坂元は2戦連発となる今季6得点目を記録。3-0の後半16分に途中交代した。首位のコベントリーは6連勝を達成。2