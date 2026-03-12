UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦2日目が11日に開催された。昨季王者のパリSGはホームにチェルシーを迎え、FWフビチャ・クバラツヘリアの2ゴールなどで5-2の大勝。MF守田英正が後半17分に途中出場したスポルティングは、アウェーで初出場のボデ・グリムトに0-3で敗れた。レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでマンチェスター・シティと激突。MFフェデリコ・バルベルデ