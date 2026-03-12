豚こまを簡単だんごにしてボリュームアップ！「豚こまだんごの酢豚」【コスパ食材のおかず】【画像で確認】コスパ食材の組み合わせで「栄養たっぷりメインおかず」バリエ13品物価高騰の折、毎日の食卓に欠かせないのがコスパ食材。金額だけじゃなく、その栄養価にも注目してみて。複数の食材を組み合わせることで、栄養もおいしさも大満足のおかずが完成するんです。今回は、豚こまをメインに根菜2品を加えた、お財布にやさしく、