元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇。第1子の様子を明かした。【全身ショット】ママになっても…スタイル抜群な松村沙友理冒頭で「さゆりんご、ままりんごになりました！みなさんにハッピーをお届けします！」とあいさつした松村は、最近ハッピーを感じた出来事を聞かれると「無事に出産いたしまして」と改めて報告。「すごいハッピーで、う