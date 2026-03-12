被災地の今を見つめる、シリーズ「つなぐ、つながる」です。東日本大震災の発生当時、小学5年生だった岩手県山田町の男性が、成長して町の職員となり、能登半島地震の被災地に派遣され、支援に奮闘しています。石川県輪島市の市役所に勤務する山田町の職員・福士悠太さん（26）です。応援職員として派遣され、能登半島地震で被災した建物の公費解体の事業を担当しています。福士悠太さん「恩返しではないですけど、少しでも返せれ