お笑いコンビ「TKO」の木本武宏さんが自身のSNSを更新。1月から手伝い始めた実家の自動車工場の再建について、現況を報告しました。【写真を見る】【 TKO・木本武宏 】実家の自動車工場の再建へ現況を報告「手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた」木本さんは「実家のキモトモータース(木本自動車)を手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた。」と投稿。 続けて「販売、修理、点検