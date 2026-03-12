◎全国の天気晴れる所が多いでしょう。関東はにわか雨もなく洗濯日和ですが、引き続きスギ花粉がピークとなっています（東北や関東は3月下旬にかけて続く予想です）。東京ではヒノキ花粉も飛び始めていますが、関東でのヒノキ花粉は3月下旬から4月上旬にかけてがピークとなりそうです。花粉が心配という方は、もうしばらく洗濯物は屋内で干すか、外から取り込む際によく払うようにしましょう。北海道はオホーツク海側を中心に雪や