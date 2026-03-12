松本文部科学相は、週刊誌で報じられた過去の不倫疑惑について、衆議院の予算委員会で「過去の話だ」としつつ、事実関係を大筋で認めました。そのうえで、「妻、家族とは色々と話をした。妻から大変大きな叱責を当時頂いた。謝罪を受け入れてもらい家族間においては整理がついている」などと釈明しました。また、衆院議員会館の部屋に女性を招いたとの報道については、「意見交換、普通に話をさせて頂いた。規則には違反していない