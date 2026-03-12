警察車両の赤色灯千葉県船橋市の路上で男性（56）に馬乗りになって暴行を加えたとして、県警は12日、傷害の疑いで自称船橋市夏見、会社員織田雄矢容疑者（29）を逮捕した。男性は下顎や頬を骨折するなどしていて、搬送先の病院で死亡。船橋署は傷害致死容疑への切り替えも視野に捜査を進める。逮捕容疑はJR船橋駅近くで11日午前3時25〜50分ごろ、無職小埜崇祥さん＝同市北本町＝を突き飛ばして転倒させ、顔を踏みつけ、馬乗り