テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、西田尚美が出演する。松原愛子役の西田尚美○宮澤エマ演じる主人公の母親役西田尚美が演じるのは、金沢アサ(宮澤エマ)の母・松原愛子役。夫に去られた過去から息子に異常なほど執着する一方で、娘のアサには無意識に冷淡な態度を取り続けている。アサに対して「産め」と言ったかと思えば、「堕ろせ」と突き放すなど、ア