©2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.INIが、3月27日に全国公開するライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』の公開を記念して、舞台挨拶および、全国の上映劇場での舞台挨拶付き上映会の実施を発表した。公開記念舞台挨拶は、映画公開日の3月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて実施し、その模様を全国の上映劇場のスクリーンにて生中継で観ることができる。イベントへの応募詳細について