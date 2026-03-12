板歯目が、4月22日にリリースする2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より、収録曲「FREEMAN」を先行配信リリースした。今作はドラムの庵原大和が作詞、作曲を担当している。「自由」をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められており、爽快感のあるテンポの良いメロディーラインに、千乂詞音（Vo）の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな1曲になっているという