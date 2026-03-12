原因は自分にある。（通称・ゲンジブ）が、最新EP『文藝解体新書』を発表し、発売当日の3月11日にリリース記念の生配信をYouTube公式チャンネルにて開催した。前作『テトラヘドロン』以来、1年3カ月ぶりのEPとなる今作のコンセプトは“文学”。日本文学の名著にインスパイアされた新曲に、春夏秋冬それぞれの描写や感情を織り交ぜた4曲を収録している。そんな作品内容にちなみ、この生配信は角川武蔵野ミュージアムで実施された。