yamaが、初のオリジナル曲「春を告げる」の累積再生数4億回を突破を記念して、2024年12月に開催した＜“Life is Beautiful”（昭和女子大学 人見記念講堂）＞から「春を告げる」のライブ映像をYouTubeプレミア公開した。＜“Life is Beautiful”（昭和女子大学 人見記念講堂）＞は、yamaの軌跡を辿るように繰り広げられたコンセプトライブ。深夜東京の六畳半から始まったyamaという物語を体現するような「春を告げる」のパフォーマ