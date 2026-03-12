Original Love・田島貴男が、韓国インディーシーンのバンド・CADEJO（カデホ）とともに、5月22日〜24日に韓国・ソウルのオリンピック公園一帯で開催される韓国最大規模の音楽フェス＜第18回ソウルジャズフェスティバル2026（The 18th Seoul Jazz Festival 2026）＞にOriginal Love & CADEJOとして出演することを発表した。なお、Original Love & CADEJOは初日である5月22日に出演する。Original LoveとCADEJOは、2024年に