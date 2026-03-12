眉村ちあきが、NHKテクノロジーズと新たな映像コンテンツでコラボレーションしたことを発表した。NHKテクノロジーズは、サカナクション「8K:VR Theater」、サザンオールスターズ「8K:VR Ride」、悲しみの国のアリス「8K:VR Interactive」を制作しており、8K:VRプロジェクトの第4弾として今回は「眉村ちあき」とのコラボレーションが実現したという。今回は、日本を代表する大都市「渋谷」をテーマにした体感型コンテンツ「Immersiv