SKE48の36枚目のシングル「サンダルだぜ」は、夏を待ちきれない気持ちを爽やかに加速する。3月18日にリリースとなった本楽曲は、キャッチーなメロディと心地よい疾走感が一体となったサウンドで、“キラキラ”という表現がぴったりの一曲だ。今後のコンサートなどで明るい盛り上がりを生むに違いない。今作について荒野姫楓（Team K?/9期生）、井上瑠夏（Team K?/8期生）、佐藤佳穂（Team K?/8期生）、浅井裕華（Team E/7期生）、