現役高校生ながら女優・モデルとして活躍の幅を広げている梶原叶渚が、12日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。【写真】梶原叶渚16歳が可愛すぎ！様々な表情で魅せるインタビュー撮り下ろし（10枚）連日、SNSに自身の姿を投稿し「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている叶渚。今回は「こっちみたー」とつづり、優しい表情でカメラを見つめる近影を披露。ファンからは「可愛すぎてし