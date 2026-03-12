WBCプールDベネズエラVSドミニカ共和国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールDが11日（日本時間12日）、米マイアミで行われ、ドミニカ共和国は7-5でベネズエラに勝利した。これでドミニカ共和国は4戦全勝でプールDを首位通過し、準々決勝では韓国と対戦する。敗れたベネズエラは野球日本代表「侍ジャパン」との対戦が決まった。初回、ドミニカ共和国は3番ソト（メッツ）がセンターへ2ラン。貴重な