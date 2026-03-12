「制コレ」2024年度グランプリ・稲光亜依が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）15号の表紙と巻頭グラビアを飾った。【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿数々の有名俳優・モデルを発掘してきたヒロインの登竜門「制コレ」の2024年度グランプリで、そのかわいさは制コレ史上最高クラスとの呼び声も高い稲光亜依。彼女の透明で力強い瞳と、圧巻のビジュアルは、一度ハマると抜け出せない…。今回は、本人が一度や