全国から新興国産ギター&ベースメーカーが集まる新しい展示会＆ライブイベント＜Play Catch -village-＞が、2026年8月23日に東京吉祥寺にて開催される。世界的にも高い評価を受けている日本の国産ギターだが、なかでも新興国産ギターメーカーにスポットを当て、楽器とメーカーとプレイヤーが「遊ぶ・見つける・つながる」ことを念頭に置いて企画・立案されたイベントだ。参加メーカーは約15メーカーが予定されているが、昨今の