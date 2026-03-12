東京スカパラダイスオーケストラが、TVアニメ『ねずみくんのチョッキ』の主題歌に新曲「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」が起用されたことを発表した。4月4日9時30分より放送されるTVアニメ『ねずみくんのチョッキ』は、1974年に刊行された「ねずみくんの絵本」シリーズを原作とし、52年の歴史の中で初のTVアニメ化となる。原作の魅力や世界観を表現した本楽曲は、NARGO（Trumpet）が作曲、谷中 敦