◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）序二段で西１５枚目・許田（二子山）が第６３代横綱のしこ名を継いだモンゴル出身で西同８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）に惜しくも敗れ、２勝１敗となった。幕下経験もある２３歳が意地を見せた。立ち合いで鋭い出足から一気にもろ差しとなり、土俵際まで後退させた。最後は逆転の上手投げに屈したが、“史上最強の新弟子”と称される逸材に大健闘。先場所や今場所の映像を