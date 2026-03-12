◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）ランキングは日本が１位で、台湾、米国、